انت الأن تتابع خبر قدم الآن…الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية تعلن عن طرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الجديدة الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية.

وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة

هناك مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة وهي كالتالي:-

مدير برنامج.

محلل إدارة العقود.

منسق تخصيص.

مهندس أول.

كبير أخصائي نظم المعلومات المكانية.

أخصائي المحفظة العقارية.

كبير مسؤولي الحماية والمراقبة.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة

تقنية المعلومات.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية.

الأمن السيبراني.

هندسة الكمبيوتر.

علوم الكمبيوتر.

المحاسبة والمالية.

التسويق والإعلان.

الجغرافيا.

إدارة الأعمال.