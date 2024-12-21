انت الأن تتابع خبر بداية فصل الشتاء: انخفاض في درجات الحرارة على عدد من مناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ فصل الشتاء من اليوم ومعه تراجعت دراجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية،حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية،وهناك رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران،وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الرياض: العظمى ٢١ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٧٥.

جدة: العظمى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢١ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الدمام: العظمى ٢١ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٧٥.

أبها: العظمى ١٩ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ١٦ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٩٥.

بريدة: العظمى ٢٠ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

حائل: العظمى ١٦ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٩٠.

الباحة: العظمى ١٦ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ١٤ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٩٥.

سكاكا: العظمى ١٥ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٩٥.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٤ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٦٥.