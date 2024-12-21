انت الأن تتابع خبر تراجع في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت تعاملات اليوم في سوق العملات في المملكة العربية السعودية بتراجع سعر الريال السعودي بعض الشئ أمام بعض العملات،ولكن نسبة التراجع ليست كبيرة ولو تؤثر بالكثير على حالة سوق الصرف ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩١٩٢٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٦٥٨

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧١٩٤٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٣٤٧٤٠ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٠٢٢ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٣٧٩. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢٧٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٠.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٣١٦. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٧٠٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٩٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.١٩٩١٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٦٤١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٨٣٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٤٣٥. ريال سعودي.