نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تسهيل إجراءات تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين إتمام العملية بسهولة ودون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر: زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. التحقق الأمني: إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لتأكيد الهوية.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لتأكيد الهوية. اختيار الخدمة: من القائمة الرئيسية، الانتقال إلى "خدماتي" ثم اختيار "الجوازات" ومن ثم "تجديد جواز السفر".

من القائمة الرئيسية، الانتقال إلى "خدماتي" ثم اختيار "الجوازات" ومن ثم "تجديد جواز السفر". تحديد المستفيد: اختيار الشخص المستفيد من التجديد، سواء لنفسك أو لأحد أفراد العائلة.

اختيار الشخص المستفيد من التجديد، سواء لنفسك أو لأحد أفراد العائلة. إدخال المعلومات: ملء البيانات المطلوبة بدقة، وتحديد مدة التجديد (5 أو 10 سنوات)، واختيار طريقة استلام الجواز الجديد.

ملء البيانات المطلوبة بدقة، وتحديد مدة التجديد (5 أو 10 سنوات)، واختيار طريقة استلام الجواز الجديد. دفع الرسوم: سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر قنوات الدفع المتاحة.

سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر قنوات الدفع المتاحة. مراجعة وتأكيد: مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها، ثم إرسال الطلب.

مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها، ثم إرسال الطلب. استلام الجواز: بعد استلام رسالة التأكيد، يمكن استلام الجواز الجديد من مكاتب الجوازات أو عبر خدمة التوصيل.

شروط تجديد جواز السفر لعام 2025

صلاحية الجواز الحالي: يجب أن يكون الجواز الحالي ساري المفعول عند تقديم طلب التجديد.

الفئة العمرية:

لمن هم فوق 21 عامًا: يمكنهم التجديد لمدة 5 أو 10 سنوات.

لمن هم دون 21 عامًا: يمكنهم التجديد لمدة 5 سنوات فقط.

المخالفات المرورية: يجب سداد جميع المخالفات المرورية قبل البدء في إجراءات التجديد.

البيانات الحيوية: تحديث الصورة والبصمة في نظام وزارة الداخلية.

رسوم تجديد جواز السفر

300 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 5 سنوات.

600 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 10 سنوات.

يُنصح بالتأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها قبل تقديم طلب التجديد.

يجب الاحتفاظ بنسخة من إيصال الدفع ورقم الطلب للمتابعة.

في حالة فقدان الجواز، يجب الإبلاغ فورًا عبر منصة أبشر واتباع الإجراءات اللازمة.

تُعد منصة أبشر الإلكترونية أداة فعّالة لتسهيل الخدمات الحكومية، بما في ذلك تجديد جواز السفر، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.