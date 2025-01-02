زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 01:31 مساءً -

تقرر منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، (زيارة إستثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 23/1/2025 بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد".

يأتى ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .