آخر موعد لسداد رسوم رحلة حج الجمعيات للفائزين بتأشيرات التضامن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 01:31 مساءً -

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس من خدمة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446 هـ - 2025م، وذلك في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة" أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى اليوم الخميس 2 يناير 2025 حيث كان المقرر انتهاء المدة في يوم 26 ديسمبر الماضى وتم مد الفترة حتى اليوم الخميس حرصا على تيسير كافة الإجراءات لأعضاء الجمعيات الاهلية الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.