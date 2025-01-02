نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيوم ينقل مبارياته بالدوري الثانى لملعب ' زينهم ' في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم لتقام بملعب مركز شباب زينهم وذلك بدلا من إقامتها بملعب كلية الزراعة بالجيزة.
وجاء قرار المسابقات عقب تقديم مسوؤلى الفيوم برغبتهم خطابيا بالفترة الماضية.
وتاتى مواجهات الفيوم بالدور الثانى بملعب مركز شباب زينهم على النحو التالى:
3 يناير ( الفيوم × البدارى ) الاسبوع 13.
17 يناير ( الفيوم × الواسطى ) الاسبوع 15.
24 يناير ( الفيوم × اسمنت اسيوط ) الاسبوع 17.
7 فبراير ( الفيوم × المنيا ) الاسبوع 19.
14 فبراير ( الفيوم × نجوم مصر ) الاسبوع 20.
28 يناير ( الفيوم × مصر للمقاصة) الاسبوع 22.
ويامل مسوؤلى الفيوم وجهازه الفنى وجماهيره فى انتعاشة قوية للفريق خلال الدور الثانى وتحسين النتائج والعودة للانتصارات أملا فى إنهاء المسابقة بترتيب جيد بجدول المجموعة.
ويقود الفريق جهاز فنى مكون من وليد عبد الهادى مديرا للكرة وهاني المصري مديرا فنيا واحمد محسن مدربا وشوقي حسن مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا اداريا واحمد حلمي اداريا وكريم اشرف لشئون لاعبين ومحمد عمران مسؤل القيد الالكتروني واحمد علي علاج طبيعي.
ويحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 8 نقاط بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى' ب '.