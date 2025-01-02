إضاءة مثالية: دليل شامل لوضع الهايلايتر بشكل احترافي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الهايلايتر من أهم أدوات المكياج التي تُضفي لمسة من الإشراق والجاذبية على الوجه. فهو يُساعد على إبراز ملامح الوجه وإضاءتها بشكل طبيعي وجميل. لكن، وضع الهايلايتر في الأماكن الصحيحة هو السر للحصول على إطلالة مثالية. في هذا المقال، سنُقدم لكِ دليلاً شاملاً حول أماكن وضع الهايلايتر بشكل احترافي.

الهايلايتر هو مُنتج تجميلي يُستخدم لإضفاء لمعان وإضاءة على مناطق مُحددة من الوجه. يأتي الهايلايتر بأشكال مُختلفة، منها البودرة والكريم والسائل.

تعتمد أماكن وضع الهايلايتر على شكل الوجه والنتيجة المطلوبة. بشكل عام، يُوضع الهايلايتر على المناطق التي يقع عليها الضوء بشكل طبيعي، وهي:

عظام الخدين: يُوضع الهايلايتر على أعلى عظام الخدين، بدءًا من منتصف الخد باتجاه الصدغ. هذه المنطقة هي الأكثر شيوعًا لوضع الهايلايتر، حيث تُساعد على إبراز الخدود وجعلها تبدو أكثر امتلاءً.

عظمة الحاجب: يُوضع الهايلايتر تحت عظمة الحاجب مباشرةً، مما يُساعد على رفع الحاجب وإبراز العين.

الزاوية الداخلية للعين: وضع القليل من الهايلايتر في الزاوية الداخلية للعين يُساعد على توسيع العين وإضفاء إشراقة عليها.

جسر الأنف: يُوضع خط رفيع من الهايلايتر على طول جسر الأنف، مما يُساعد على تنحيف الأنف وجعله يبدو أكثر طولاً. يجب الحرص على عدم وضع كمية كبيرة من الهايلايتر هنا لتجنب المظهر المُبالغ فيه.

قوس كيوبيد (فوق الشفة العليا): وضع القليل من الهايلايتر على قوس كيوبيد يُساعد على تحديد الشفاه وجعلها تبدو أكثر امتلاءً.

منتصف الجبين: وضع القليل من الهايلايتر في منتصف الجبين يُساعد على إضاءة الوجه.

منتصف الذقن: وضع القليل من الهايلايتر في منتصف الذقن يُساعد على إطالة الوجه.

اختيار النوع المناسب: اختاري نوع الهايلايتر الذي يُناسب نوع بشرتكِ. إذا كانت بشرتكِ دهنية، يُفضل استخدام الهايلايتر البودرة. أما إذا كانت بشرتكِ جافة، يُفضل استخدام الهايلايتر الكريمي أو السائل.

استخدام الفرشاة المناسبة: استخدمي فرشاة مُخصصة للهايلايتر، مثل فرشاة المروحة أو فرشاة مُدببة صغيرة.

الدمج الجيد: ادمجي الهايلايتر جيدًا باستخدام فرشاة نظيفة أو أطراف الأصابع للحصول على مظهر طبيعي.

الاعتدال في الكمية: ابدئي بكمية قليلة من الهايلايتر وزيديها تدريجيًا حسب الحاجة. تجنبي وضع كمية كبيرة من الهايلايتر للحصول على مظهر طبيعي.

مراعاة شكل الوجه: ضعي الهايلايتر في الأماكن التي تُناسب شكل وجهكِ لإبراز ملامحه بشكل أفضل.