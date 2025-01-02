دي يونج: سأرحل عن برشلونة في هذه الحالة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:54 مساءً - كشف فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، عن الأسباب التي قد تدفعه للرحيل عن النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقال دي يونج في مقابلة مع شبكة “فوتبول إنترناشونال” الهولندية: “عندما وقعت مع برشلونة لم أكن أتخيل أنني سأفوز فقط بلقب للدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني خلال أربع سنوات”.

وأضاف: “بل توقعت ضعف هذا العدد من الألقاب على الأقل، لذا أنا محبط، لأن الأمور سارت في طريق لم أتوقعه”.

وتابع: “الناس يعتقدون أنني سأبقى في برشلونة لنهاية مسيرتي لأن الأجواء هناك حول كرة القدم رائعة، وهذا عامل مهم بالطبع، لكن ما يهمني أكثر هو ما يدور داخل إطار الملعب”.

وأتم بهذا الشأن: “إذا شعرت بأنني بلا دور أو بصمة أو أن الفريق غير قادر على المنافسة، سأرحل”.

ويرتبط دي يونج بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، ويحاول النادي الكتالوني تجديد العقد ولكن اللاعب لم يوافق على العرض المقدم، حتى الآن.