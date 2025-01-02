نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات تسجيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد رفض رابطة الليجا الإسبانية تسجيلهم ضمن صفوف البلوجرانا.

وقال توني خوانمارتي صحفي "سبورت" الإسبانية:" مصادر داخل برشلونة ما زالت تؤكد ثقتها وتعتقد أن داني أولمو وباو فيكتور سيتم تسجيلهما".

‏وأضاف:"أنا متفاجئ نظرًا لأن لا ليجا اعتبرت القضية مغلقة، لكن يبدو أن النادي لديه خطة ويثق بها".

‏وأختتم قائلًا:"ننتظر لنرى أي طرف كان على حق".

موعد مباراة برشلونة المقبلة

يلتقي الفريق الكتالوني مع مضيفه بارباسترو، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير 2025، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد بارباسترو عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

