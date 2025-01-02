ألم في مؤخرة الرأس؟ اكتشف الأسباب الخفية وطرق العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر ألم الرأس من الخلف شكوى شائعة، وغالباً ما يُعزى إلى التوتر أو الإجهاد. ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب غير المتوقعة التي قد تُسبب هذا النوع من الألم. في هذا المقال، سنستعرض بعض هذه الأسباب الخفية ونُقدم معلومات شاملة حول كيفية التعامل مع ألم الرأس من الخلف.

مشاكل الرقبة: قد تُسبب مشاكل العمود الفقري العنقي، مثل التهاب المفاصل أو الانزلاق الغضروفي أو تشنجات الرقبة، ألماً ينتشر إلى مؤخرة الرأس. يُعرف هذا النوع من الصداع باسم “الصداع العنقي”.

وضعية الجسم الخاطئة: الجلوس أو الوقوف أو النوم بوضعية خاطئة لفترات طويلة يُمكن أن يُسبب إجهاداً في عضلات الرقبة والكتفين، مما يُؤدي إلى ألم في مؤخرة الرأس.

مشاكل الفك: مشاكل المفصل الصدغي الفكي (TMJ) أو صرير الأسنان يُمكن أن يُسبب ألماً ينتشر إلى الرأس والرقبة، بما في ذلك مؤخرة الرأس.

مشاكل النظر: إجهاد العين الناتج عن قصر النظر غير المُصحح أو الاستخدام المُفرط للأجهزة الإلكترونية يُمكن أن يُسبب صداعاً في مؤخرة الرأس.

الجفاف: يُعتبر الجفاف من الأسباب الشائعة للصداع بشكل عام، وقد يُؤثر بشكل خاص على مؤخرة الرأس.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن: نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين د أو المغنيسيوم قد يُساهم في حدوث الصداع.

الطقس: التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي أو درجات الحرارة قد تُحفز الصداع لدى بعض الأشخاص.

بعض الأدوية: بعض الأدوية قد تُسبب الصداع كأثر جانبي.

التمارين الرياضية المُجهدة: ممارسة التمارين الرياضية بشكل مُفرط، خاصةً تمارين رفع الأثقال، قد تُسبب صداعاً في مؤخرة الرأس.

التهاب الجيوب الأنفية الإسفينية: على الرغم من أنها أقل شيوعاً، إلا أن التهاب الجيوب الأنفية الإسفينية، الموجودة خلف الأنف، يُمكن أن يُسبب ألماً في مؤخرة الرأس.

الألم العصبي القذالي: تهيج أو تلف الأعصاب القذالية، التي تمتد من أعلى الحبل الشوكي إلى فروة الرأس، يُمكن أن يُسبب ألماً حاداً وشديداً في مؤخرة الرأس.

يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا كان الصداع شديداً ومفاجئاً.

إذا كان الصداع مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى أو تصلب الرقبة أو مشاكل في الرؤية أو صعوبة في الكلام أو ضعف في الأطراف.

إذا كان الصداع يتكرر بشكل مُستمر أو يزداد سوءاً.

إذا لم يستجب الصداع للعلاجات المنزلية.

يعتمد علاج ألم الرأس من الخلف على السبب الرئيسي. تشمل بعض الخيارات العلاجية: