هل يستمر كريستيانو رونالدو مع النصر؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

ويرتبط رونالدو بعقد مع العالمي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وعن آخر المستجدات، قال مصدر من نادي النصر لصحيفة “اليوم” السعودية: “نسب بقاء رونالدو وتجديد عقده مع النصر تصل إلى 95%. المفاوضات جارية في الوقت الحالي لإتمام الاتفاق”.

وكان رونالدو انضم لصفوف النصر خلال يناير/كانون الثاني عام 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وخلال الموسم الحالي، لعب رونالدو مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.