وزير الخارجية والهجرة يجتمع بالقطاع الثقافى بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 01:30 مساءً - اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ٢ يناير بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها السيد وزير الخارجية مع قطاعات الوزارة المختلفة.

شدد الوزير عبد العاطى على الدور المتعاظم الذى أصبحت تلعبه الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة فى تحقيق المصالح الوطنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوزارات والهيئات الثقافية المختلفة لابراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافى وحضاري وفكرى مميز، وذلك عبر تكثيف الأنشطة الثقافية للسفارات المصرية في الخارج والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية بما يعزز من مكانة مصر دولياً ويبرز الحضارة والتراث الثقافى المصري الفريد.

كما استمع الوزير عبد العاطى لشرح حول الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية من الخارج، مشيداً بالتنسيق القائم مع وزارتى السياحة والأثار والثقافة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية. كما شدد على أهمية وضع تصور شامل لسفاراتنا بالخارج للترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها الحضارية والتاريخية.

كما شدد السيد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق القائم مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإيفاد الائمة والوعاظ بالخارج، مبرزاً الدور الهام لمبعوثي وزارة الأوقاف فى نشر قيم التسامح والاعتدال.