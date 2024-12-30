الدوري المصري .. التعادل يحسم موقعة الأهلي وإنبي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - حسم التعادل السلبي، مباراة إنبي وضيفه الأهلي، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد سموحة، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط في المركز 14.

وحقق بيراميدز فوزاً صعباً على نظيره الجونة، بهدف نظيف، سجله دودو الجباس (د90+6).

بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، فيما توقف رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز 15.