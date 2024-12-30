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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 31-12-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية “10 إلى 20 وتصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الليل غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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