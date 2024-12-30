وفد مستقبل وطن يشارك فى حفل تدشين حزب "الجبهة الوطنية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - وسط حضور كثيف لشخصيات عامة ومفكرين ورموز النخبة الوطنية المصرية ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد ،شارك وفد من حزب مستقبل وطن، في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية ،وضم الوفد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب خالد عبد المولى.

ويشهد حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية، حضور كثيف لشخصيات عامة ومفكرين ورموز النخبة الوطنية المصرية ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال على هامش المؤتمر صحفى لتدشين حزب الجبهة الوطنية اليوم الاثنين، حاملا شعار "مصر للجميع، بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل ثاني مجلس النواب، ورجل الأعمال محمد علي يوسف، والنائب السابق عمرو غلاب، ومحمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، وأحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أعلن أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، تم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار “مصر للجميع”، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية.