مشي أسرع حياة أطول .. كيف تؤثر سرعة المشي على صحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعلم أن سرعة مشيك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتك؟ قد يبدو الأمر بسيطًا، ولكن دراسة جديدة كشفت عن علاقة قوية بين سرعة المشي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. في هذا المقال، سنتعرف بالتفصيل على نتائج هذه الدراسة وكيف يمكن للمشي السريع أن يحسن صحتك بشكل كبير.

المشي السريع: سلاح سري ضد الأمراض

أظهرت دراسة واسعة النطاق أجريت على آلاف الأشخاص أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة أكبر كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بنسبة كبيرة مقارنة بأولئك الذين يمشون ببطء. كما لوحظ تحسن في مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يمشون بسرعة.

كيف يؤثر المشي السريع على الصحة؟

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يزيد المشي السريع من كفاءة القلب والرئتين، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

تقليل الالتهابات: يساعد المشي السريع على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

حرق السعرات الحرارية: يساهم المشي السريع في حرق المزيد من السعرات الحرارية، مما يساعد على فقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي.

نصائح لزيادة سرعة المشي:

البدء ببطء: لا تحاول زيادة سرعتك بشكل كبير في البداية، بل ابدأ بزيادات تدريجية.

التركيز على الوضعية: حافظ على وضعية مستقيمة وحرك ذراعيك أثناء المشي.

استخدام جهاز تعقب اللياقة البدنية: يمكن أن يساعدك في تتبع سرعتك وعدد الخطوات التي تقطعها.

الهدف إلى 100 خطوة في الدقيقة: حاول الوصول إلى سرعة 100 خطوة في الدقيقة، مع مراعاة عدم الشعور بضيق في التنفس.

سرعة المشي مقابل عدد الخطوات

بينما تؤكد هذه الدراسة على أهمية سرعة المشي، فإن عدد الخطوات التي تقطعها يوميًا له أيضًا تأثير كبير على صحتك. يوصى بقطع 10,000 خطوة يوميًا للحصول على أقصى فوائد صحية.

هذا والمشي هو أحد أسهل وأكثر الطرق فعالية للحفاظ على صحتك. ولكن، لا تقتصر فوائد المشي على عدد الخطوات التي تقطعها، بل إن سرعة المشي تلعب دورًا حاسمًا في تحسين صحتك العامة. لذا، حاول زيادة سرعتك تدريجياً لتحقيق أقصى استفادة من هذه النشاط البدني البسيط.