وفاة ليندا لافين عن عمر يناهز 87 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة ليندا لافين، التي تُعتبر واحدة من نجمات برودواي وحائزة على جائزة توني، يوم الأحد 29 ديسمبر عن عمر يناهز 87 عامًا. وقد جاءت وفاتها نتيجة مضاعفات سرطان الرئة الذي تم تشخيصه مؤخرًا، وفقًا لموقع Deadline.

وُلدت لافين في عام 1937 في مدينة بورتلاند بولاية مين، وأظهرت شغفها بالمسرح منذ صغرها، بدعم من والدتها المغنية. درست في جامعة وليام وماري بولاية فرجينيا، قبل أن تنتقل إلى نيويورك لتحقيق حلمها الفني.

بدأت مسيرتها في برودواي عام 1966 من خلال مسرحية “It’s a Bird… It’s a Plane… It’s Superman”، حيث جذبت الانتباه بأدائها لأغنية “You’ve Got Possibilities”.

في السبعينيات، حققت لافين شهرة كبيرة من خلال دورها في المسلسل الكوميدي “Alice”، المستوحى من فيلم “Alice Doesn’t Live Here Anymore”. قامت بدور النادلة الأرملة التي تسعى لتحسين حياة ابنها، مما جعلها رمزًا نسويًا ومثالًا للنساء المستقلات. استمر المسلسل لمدة تسعة مواسم، وحازت بفضله على جائزتي غولدن غلوب وترشيح لجائزة إيمي

وقد صرحت ليندا لافين: “كنت أرغب في إظهار من خلال دوري في أليس أن النساء قادرات على مواجهة التحديات وتحقيق أحلامهن.”