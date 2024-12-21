صاروخ لجمالك.. مقشر لتبييض الجسم بكريم نيفيا السحري ازالة سواد السنين في ثوانى

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رياض - احمد صلاح - تعرفي على كيفية تحضير كريم نيفا مقشر لتبييض الجسم ، فكريم نيفا هو واحد من أشهر وصفات التفتيح والتي نقدمها إلى كل عروس تعاني من وجود اسمرار في مناطق مختلفة من جسمها وتبحث عن حل فوري للتخلص من هذا الاسمرار بدون أي أضرار وبدون أن تكلف نفسها الكثير، وسنقوم بتقديم كيفية عمل الوصفات في المنزل حيث إنه يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة للجلد وتعالج العيد من المشاكل المختلفة.

طريقة تحضير وصفة كريم نيفا والنشا للتفتيح

مكونات الوصفة:-

كمية وفيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كريم نيفيا من الصيدلية.

طريقة وخطوات تحضير كريم نيفيا والنشا:-

قومي بإضافة نشا الذرة مع ماء الورد أولًا في طبق معدني أو غير بلاستيكي حتى يتحمل درجة الحرارة ولا يتأثر.

ضعي الطبق داخل الميكروويف لثواني قليلة حتى يذوب النشا في ماء الورد ويصبح قوامه كريمي قليلًا.

بعد ذلك ضعي الخليط الكريمي داخل علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وضعي معها كمية وفيرة من كريم نيفيا الطبيعي وقلبيهم جيدًا.

يمكنك إضافة عدة قطرات من أي فيتامين وليكن كبسولة فيتامين هـ أو سي حتى يتم تغذية الجلد وجعله أكثر مرونة وليون.

اشطفي بشرتك جيدًا قليل استخدام الكريم وقومي بفرد يوميًا على بشرتك ويمكنك استخدامه مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة قبل النوم.

اتركيه على بشرتك لمدة ساعة تقريبًا ثم قومي بشطف بشرتك جيدًا بماء بارد والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم قومي بتجفيفه.

يمكنك أيضًا استخدام الكريم على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح في الجسم ومنها المناطق الحساسة من تحت الإبطين أو منطقة العانة.

وصفة الزبادي لتفتيح المناطق الداكنة

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق صغيرة من لبن الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق الأبيض.

ملعقة من زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو.

خطوات عمل ماسك الزبادي للتفتيح:-