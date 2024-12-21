انت الأن تتابع خبر “لو جوزك بيقولك يا عجوزة ”.. طريقة سحرية لتحضير صابونه لبان الدكر في المنزل لنضارة البشرة والتخلص من التجاعيد.. معجزة بين ايديكى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد العناية بالبشرة من أهم أولويات المرأة، ومع تزايد الاهتمام بالمنتجات الطبيعية، باتت العديد من النساء يبحثن عن طرق جديدة وآمنة لتحسين مظهر بشرتهن واحدة من هذه الطرق الفعالة هي استخدام صابونة لبان الدكر ويعتبر لبان الدكر، أو ما يعرف “بالبخور” في بعض الثقافات، من المكونات الطبيعية الرائعة التي توفر فوائد عديدة للبشرة، بما في ذلك تأخير ظهور التجاعيد ومنح البشرة إشراقة ونضارة لا مثيل لها.

فوائد لبان الدكر للبشرة

مكافحة التجاعيد: يحتوي لبان الدكر على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

تنشيط الدورة الدموية: يساعد لبان الدكر في تحسين الدورة الدموية في الجلد، مما يعزز من صحة البشرة ويمنحها مظهرًا مشرقًا.

تجديد خلايا البشرة: يعمل على تجديد الخلايا التالفة، مما يساعد في تقليل الندوب والبقع الداكنة ويمنح البشرة مظهرًا ناعمًا وصحيًا.

مضاد للبكتيريا: يحتوي لبان الدكر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتهاب الجلد.

طريقة تحضير صابونة لبان الدكر في المنزل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من لبان الدكر (يمكن الحصول عليه من محلات العطارة أو المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية).

100 مل من زيت الزيتون (أو زيت جوز الهند حسب تفضيلك).

100 جرام من الصابون القاعدي (يمكن الحصول عليه من محلات بيع مستحضرات التجميل أو عبر الإنترنت).

10 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد (اختياري للتعطير).

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (لإضافة رائحة منعشة للبشرة).

طريقة التحضير: