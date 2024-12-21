انت الأن تتابع خبر بديل الكيراتين والبروتين المثالي.. أفضل طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - النشا من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد للشعر والجسم والجلد، حيث أنها تساعد للحصول على تنعيم وفرد الشعر، ويستخدمها البعض في تفتيح البشرة وغيرها من الماسك المختلفة في علاج الجسم بشكل عام، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة لاستخدام النشا في فرد الشعر بديل الكيراتين والبروتين.
طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل
- جميع النساء والفتيات تفضل الشعر الناعم طبيعي، لأنه يعطي مظهر جميل وأنيق ولأن أصبحت صالونات تصفيف الشعر غالية للغاية، ولا تسطيع جميع السيدات والفتيات زيارتها لفرد الشعر بالكيراتين أو البروتين، اليوم سوف نتعرف على طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل وستعطي لكي نتائج رائعة.
المكونات
- نصف كوب من بذور الشيا.
- ربع كوب نشا الذرة.
- كوب وربع من المياه الفاترة.
طريقة التحضير والاستخدام
- اليوم يمكنك التخلص من تقصف الشعر وجعله ناعم ومفرود وبشكل طبيعي، باستخدام مواد طبيعية موجودة بالمنزل،
وذلك من خلال هذه الخطوات:
- أغسل الشعر جيداً للتخلص من الزيوت الموجودة والأتربة وغيرها من الكريمات التي يتم وضعها.
- نضع بذور الشيا مع كوب من الماء على النار ويترك حتى الغليان، ثم يتم تركه حتى يبرد تماماً.
- نحضر نصف كوب من الماء ونضع عليها النشا ونقلبهم حتى التأكد من ذوبانها تماماً.
- نضع عليهم ماء بذور الشيا بعد تصفيتها من البذور ونقلب جميع المكونات، عند الحصول على قوام سائل مثل الكريم.
- يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء وتمشيطه يتم توزيع الخليط على الشعر مع الاستمرار في التمشيط حتى يوضع الخليط من الجذور إلى الأطراف.
- مع العلم أنه يجب استخدام مشط واسع للتأكد من أن جميع الشعر حصل على الخليط للحصول على نتائج جيدة.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة مع الاستمرار في التمشيط كل 10 دقائق لفرد الشعر والحصول عليه ناعم كصالونات الشعر.
- بعد مرور الوقت أغسل الشعر بالماء والشامبو المخصص لنوع الشعر ثم جففه جيداً وستحصل على قوام ناعم وجميل.