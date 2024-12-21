انت الأن تتابع خبر بديل الكيراتين والبروتين المثالي.. أفضل طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد للشعر والجسم والجلد، حيث أنها تساعد للحصول على تنعيم وفرد الشعر، ويستخدمها البعض في تفتيح البشرة وغيرها من الماسك المختلفة في علاج الجسم بشكل عام، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة لاستخدام النشا في فرد الشعر بديل الكيراتين والبروتين.

طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل

جميع النساء والفتيات تفضل الشعر الناعم طبيعي، لأنه يعطي مظهر جميل وأنيق ولأن أصبحت صالونات تصفيف الشعر غالية للغاية، ولا تسطيع جميع السيدات والفتيات زيارتها لفرد الشعر بالكيراتين أو البروتين، اليوم سوف نتعرف على طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل وستعطي لكي نتائج رائعة.

المكونات

نصف كوب من بذور الشيا.

ربع كوب نشا الذرة.

كوب وربع من المياه الفاترة.

طريقة التحضير والاستخدام

اليوم يمكنك التخلص من تقصف الشعر وجعله ناعم ومفرود وبشكل طبيعي، باستخدام مواد طبيعية موجودة بالمنزل،

وذلك من خلال هذه الخطوات: