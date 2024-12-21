الدوري البلجيكي (19): بيرشكوت يلاقي كورتريك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة االتاسعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلعب رويال شارلروا مع سينت ترويدنس الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وديندر مع رويال أنتويرب الساعة 20:15، وبيرشكوت مع كورتريك الساعة 22:45.

أمس، تعادل فيستيرلو وميشيلن بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 38 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 37 نقطة، أندرلخت بـ 33 نقطة، رويال أنتويرب بـ 28 نقطة، ولكل من سانت جيلواز وجينت 27 نقطة.