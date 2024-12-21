انت الأن تتابع خبر أفضل الوصفات الطبيعيه للشعر التالف في 7 ايام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا لا بد من العناية به جيدًا، وبالفعل نجد العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقضون المزيد من الوقت امام المرآة للعناية بها، وينفقون المزيد من الأموال عليها، لشراء المزيد من المستحضرات، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج الشعر التالف.

خلطة الكركم والعسل

المكونات

ثلاث ملاعق كبار الحجم من الزنجبيل.

ربع كوب صغير من الكركم.

نصف كوب صغير من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بمزج العسل مع الكركم جيدًا، ثم نقوم بإضافة الزنجبيل والتقليب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى المزيج، ومن ثم التقليب جيدًا إلى حين تماسك قوام المكونات.

نقوم بوضع الخليط جانبًا إلى حين شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدًا.

نقوم بوضع غطاء بلاستيكي على الشعر، وتركه عليها لمدة لا تتجاوز الخمس وأربعون دقيقة.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر، وذلك لمدة ستة أشهر متتالية.

خلطة القرفة والثوم

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة الخشب المطحونة.

ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا، ومن ثم تقليبها جيدًا، لحين تماسك قوام الخليط.

نقوم بغسل الشعر جيدًا، ثم تطبيق الخليط عليه.

ترك الخلطة على الشعر لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة إلي خمس وثلاثون دقيقة.

غسل الشعر بعد مرور ذلك الوقت جيدًا، ومن ثم الحرص على تكرار تلك الخلطة ثلات مرات من كل أسبوع، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

يعتبر الشعر الناعم الطويل