انت الأن تتابع خبر هتخس بسرعة والدهون هتطير وانتا نايم.. مشروب الخل مع الكركم للتخسيس وفقدان الوزن 10 كيلو بدون رياضه نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب الخل مع الكركم يعتبر من الوصفات الشعبية التي يُعتقد أنها تساعد في عملية التخسيس وحرق الدهون الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تعزيز التمثيل الغذائي، بينما الخل، وخاصة الخل الأبيض أو خل التفاح، يُعتقد أنه يساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على تقليل الشهية وتحفيز الجسم على حرق الدهون.

طريقة التحضير:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم.

1-2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

قم بخلط الكركم وخل التفاح في كوب من الماء الدافئ.

يمكن تحليته بالقليل من العسل إذا كنت ترغب في تحسين الطعم.

تناول هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

الفوائد المحتملة: