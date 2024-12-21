الدوري الألماني (15): آينتراخت يستقبل ماينز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي شتوتغارت مع سانت باولي الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب فيردربريمن مع يونيون برلين، وهولشتاين كيل مع أوجسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع ماينز، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يلعب باير ليفركوزن مع فرايبورغ الساعة 20:30.

وكان بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات هذه الجولة أمس، الجمعة، بفوز كبير على ضيفه لايبزيج، وبخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 36 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 29 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 27 نقطة، لايبزيج بـ 27 نقطة، وفرايبورغ بـ 24 نقطة.