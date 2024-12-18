بيضك طازج لمدة عام: أسرار تخزين البيض بطرق فعّالة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

يعتبر البيض من الأطعمة الأساسية في مطابخنا، فهو مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة. لكن قد يتساءل البعض عن أفضل الطرق لتخزين البيض والحفاظ عليه طازجًا لأطول فترة ممكنة. في هذا المقال، سنستعرض أفضل طرق تخزين البيض، بما في ذلك إمكانية حفظه لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

الطريقة الأكثر شيوعًا لحفظ البيض هي تخزينه في الثلاجة. إليك بعض النصائح الهامة:

حفظ البيض في الكرتون الأصلي: يُفضل حفظ البيض في الكرتون الأصلي الذي اشتريته به، حيث يحمي الكرتون البيض من امتصاص الروائح من الأطعمة الأخرى في الثلاجة، كما يساعد في الحفاظ على رطوبته.

وضعه في أرفف الثلاجة الداخلية: تجنب وضع البيض في باب الثلاجة، حيث يتعرض لتقلبات في درجة الحرارة عند فتح وإغلاق الباب بشكل متكرر. الأرفف الداخلية توفر درجة حرارة أكثر استقرارًا.

مدة صلاحية البيض في الثلاجة: يمكن حفظ البيض في الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع من تاريخ شرائه.

إذا كنت ترغب في حفظ البيض لفترة أطول تصل إلى 12 شهرًا، فإن التجميد هو الحل الأمثل. لكن يجب اتباع بعض الخطوات الهامة:

عدم تجميد البيض بقشره: لا يُنصح بتجميد البيض بقشره، حيث يتمدد السائل داخل البيضة عند التجميد مما قد يؤدي إلى تشقق القشرة.

خفق البيض قبل التجميد: قبل تجميد البيض، قم بخفق البياض والصفار معًا بشكل جيد. يمكنك أيضًا تجميد البياض والصفار بشكل منفصل إذا كنت تستخدمهما لأغراض مختلفة.

استخدام حاويات محكمة الإغلاق: ضع البيض المخفوق في حاويات محكمة الإغلاق أو أكياس تجميد مُخصصة، مع كتابة تاريخ التجميد عليها.

تجميد كميات صغيرة: يُفضل تجميد البيض في كميات صغيرة لتسهيل استخدامه لاحقًا. يمكنك استخدام صواني مكعبات الثلج لتجميد كميات صغيرة من البيض ثم نقلها إلى أكياس تجميد.

إذابة البيض المجمد: لإذابة البيض المجمد، ضعه في الثلاجة طوال الليل أو في وعاء به ماء بارد. استخدم البيض المُذاب فورًا ولا تُعد تجميده مرة أخرى.

من المهم معرفة علامات فساد البيض لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي. إليك بعض العلامات:

رائحة كريهة: إذا كانت البيضة تفوح منها رائحة كريهة، فهي بالتأكيد فاسدة.

بياض سائل: إذا كان بياض البيضة سائلًا جدًا ومائيًا، فهذا قد يشير إلى فسادها.

صفار مسطح: إذا كان صفار البيضة مسطحًا بدلًا من أن يكون دائريًا وبارزًا، فهذا قد يكون علامة على فسادها.

اختبار الطفو: ضع البيضة في كوب من الماء. إذا غرقت البيضة، فهي طازجة. إذا طفت بشكل عمودي، فهي قديمة ولكنها لا تزال صالحة للأكل. إذا طفت على السطح، فهي فاسدة ويجب التخلص منها.

شراء البيض الطازج: عند شراء البيض، تأكد من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

فحص البيض قبل الاستخدام: قبل استخدام أي بيضة، افحصها جيدًا للتأكد من عدم وجود تشققات في القشرة أو أي علامات فساد.

غسل اليدين جيدًا: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التعامل مع البيض.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تخزين البيض بشكل صحيح والحفاظ عليه طازجًا لأطول فترة ممكنة، والاستمتاع بفوائده الغذائية بأمان.