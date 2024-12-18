إجراء قانوني من الداخلية ضد 7 متهمين بغسـل 180 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص وسيدتين، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.