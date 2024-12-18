مدبولي: اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القيادة العامة كان شديد الأهمية وحمل رسائل قوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القيادة العامة كان شديد الأهمية .

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الرئيس أكد على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ على حقوق شعوبها.