انت الأن تتابع خبر "كنز رباني ثمين موجود في كل بيت".. عشبة بسيطة تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة.. دون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السنا هي من أقدم النباتات المعمرة التي تعود أصول زراعتها إلى الصين ثم انتقلت إلى العديد من الثقافات والبلدان الأخرى حول العالم، وقد تم استخدام تلك العشبة في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض المختلفة أهمها التخلص من مشاكل القولون والبراز المتحجر في الأمعاء، حيث تحتوي على بعض المركبات الطبيعية مثل الجلوكوسيدات التي تعمل كملين طبيعي للمعدة، وفيما يلي أهم فوائد عشبة السنا.

عشبة السنا تنظف القولون من البراز المتحجر

تعمل عشبة السنا كملين طبيعي للمعدة والقولون، بالإضافة إلى أنها تعزز حركة الأمعاء الغليظة وتساعدها على امتصاص الماء وبالتالي تساهم في التخلص من البراز المتحجر الموجود في الأمعاء والقولون بكل سهولة، كما يذكر أن عشبة السنا تستخدم عند إجراء عملية تنظير القولون.

عشبة السنا تعالج الإمساك

ينصح جميع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإمساك المزمن استخدام أوراق عشبة السنا، حيث تساهم في زيادة حركة الأمعاء وبالتالي التخلص من فضلات الطعام خلال ساعات فقط من تناوله، وهذا يساهم بالتتابع في التخلص من الغازات والانتفاخات التي قد تصاحب الإمساك.

عشبة السنا وعلاج عسر الهضم

يذكر أن عشبة السنا من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم من أجل الحد من اضطرابات الأمعاء والأعراض المرافقة لها مثل الغثيان والشعور بحرقة المعدة وغيرها.

طريقة استخدام عشبة السنا