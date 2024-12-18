لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول "المشروب الذهبي" على الريق.. طلع معجزة ربانية

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رياض - احمد صلاح - يعد مشروب القرفة والكركم من المشروبات الصحية الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم؛ بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، يعتبر هذا المشروب عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي.

فوائد تناول مشروب القرفة والكركم

إليكم أبرز فوائد مشروب القرفة والكركم، والتي تجعل البعض يحرص على تناوله بشكل دوري في هذه الفترة:

1. مضاد للالتهابات

تحتوي القرفة والكركم على مركبات الكركمين والسينامالدهيد، التي تساهم في تقليل التهاب المفاصل والربو، تعمل هذه المركبات على تقليل الالتهابات في الجسم بشكل عام.

2. تقوية المناعة

يعتبر الكركم غنيًا بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات، مما يعزز جهاز المناعة؛ بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القرفة على خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد في مكافحة العدوى وتعزيز الصحة المناعية بشكل عام.

3. تسهيل الهضم

تساعد القرفة في تحفيز الإنزيمات الهضمية التي تساهم في تكسير الطعام بشكل أكثر فعالية، في المقابل، يعمل الكركم على زيادة إنتاج الصفراء، وهو ما يعزز هضم الدهون، ويساهم في التخفيف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ، مما يُحسن امتصاص العناصر الغذائية.

4. خفض نسبة السكر في الدم

تساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يسهم في السيطرة على مستويات السكر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

5. دعم صحة القلب

يوفر مشروب القرفة والكركم دعمًا مهمًا لصحة القلب، حيث يعمل كلا المكونين على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

6. إنقاص الوزن