كولر يقرر إجراء تغيير مفاجئ على تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على إجراء تعديل في تشكيل المارد الأحمر الأساسي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يجري تعديل جديد على تشكيل الأهلي

وكشف الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر استقر على إجراء تعديل على تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد ".

وأضاف:" كولر قرر الدفع باللاعب المغربي أشرف داري في خط الدفاع في مباراة شباب بلوزداد، بجوار رامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم ".

واختتم:" أشرف داري تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ولذلك يرغب مارسيل كولر في مشاركته بشكل أساسي في مباراة شباب بلوزداد، وعودة ياسر إبراهيم إلى دكة البدلاء "

