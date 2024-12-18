العالم اليوم - التضخم السنوي في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا لأعلى مستوى في 8 أشهر، مسجلا 2.6 بالمئة في نوفمبر، مقابل 2.3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

ارتفاع التضخم الذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار وقود السيارات، زاد الفجوة بالمقارنة مع مستهدف بنك إنجلترا للتضخم البالغ 2 بالمئة، وعزز التوقعات بأن المركزي البريطاني سيبقي على معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام المقرر غدا الخميس.

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