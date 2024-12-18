العالم اليوم - من دمشق إلى حلب.. فيديو لإقلاع أول طائرة منذ سقوط الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - انطلقت أول رحلة جوية، الأربعاء، من مطار دمشق بعد عودته للعمل مرة أخرى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة حاليا في البلاد..

وأفادت مراسلتنا بإقلاع أول طائرة من مطار دمشق إلى حلب. ويعد استئناف مطار دمشق العمل اليوم محدودا يقتصر على الرحالات الداخلية فقط. وكان في الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحفيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس. وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر.

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