نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على جدران البرازيل: فن الشوارع كمرآة للثقافة الشعبية وجسر إلى الأساطير القديمة" تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في شوارع المدن البرازيلية النابضة بالحياة، لا تسرد الجدران فقط حكايات يومية، بل تتحول إلى لوحات فنية تنبض بروح الأمة وهويتها الثقافية.

يتجلى فن الشوارع في البرازيل كوسيلة تعبير فريدة تدمج بين الواقع المعاصر والأساطير القديمة التي تشكل أساس الذاكرة الجماعية للشعب البرازيلي.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن فن الشوارع في البرازيل



فن الشوارع في البرازيل ليس مجرد وسيلة للتعبير الجمالي، بل هو بيان اجتماعي وسياسي يعكس تنوع وتعددية الهوية الوطنية. في أحياء ساو باولو وريو دي جانيرو، تكتسب الرسوم الجدارية أهمية خاصة، حيث تبرز ثقافة الشعوب الأصلية، الموروث الأفريقي، والتأثيرات الأوروبية التي شكلت الهوية البرازيلية. يُستخدم هذا الفن كوسيلة لإحياء أصوات الفئات المهمشة، ويُظهر كيف يمكن للفن أن يصبح أداة مقاومة ضد الظلم الاجتماعي.

جسر بين الماضي والحاضر

الرسوم الجدارية في البرازيل تستمد الإلهام من الحكايات والأساطير القديمة، مثل أسطورة "كوروبيرا"، حامي الغابات بأسلوبه الخارق، و"إييمنجا"، إلهة البحر التي تُمثل الأمومة والخصوبة. تتداخل هذه الشخصيات الأسطورية مع العناصر الحديثة مثل قضايا التغير المناخي أو الهوية العرقية، مما يخلق رابطًا حيًا بين الماضي والحاضر.

الفن كمصدر إلهام للثقافة الشعبية

أصبحت الجداريات البرازيلية أحد أعمدة الثقافة الشعبية، حيث تمتزج فيها الموسيقى، مثل السامبا والفانك، مع الصور البصرية الملونة. الفنانون مثل إدواردو كوبرا يستخدمون أساليب معاصرة لتمثيل الشخصيات التاريخية والثقافية بأسلوب يتخطى الحدود الجغرافية، مما يجعل هذا الفن وسيلة عالمية لفهم البرازيل.

رسالة الفن للعالم

بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح فن الشوارع البرازيلي معترفًا به عالميًا كرمز للإبداع والمقاومة. تحمل هذه الرسوم رسالة ملهمة حول كيف يمكن للثقافة الشعبية والأساطير المحلية أن تتحول إلى لغة بصرية قادرة على مخاطبة الإنسانية جمعاء.

إن فن الشوارع في البرازيل ليس مجرد لوحات على الجدران، بل هو إرث حي يعكس قوة الحكايات والأساطير في تشكيل الهوية الوطنية وصياغة ثقافة شعبية تتسم بالتنوع والابتكار.