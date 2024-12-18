خوان لابورتا يهدد ثنائي برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، وجه تحذيرًا شديدًا إلى فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو ثنائي الفريق الكتالوني بسبب ممطالتهم من أجل التجديد.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فأن إدارة النادي الكتالوني، وجهت رسالة قوية إلى دي يونج وأراوخو مفادها أما التجديد قبل 30 يونيو المقبل أو سيكون الثنائي على لائحة المعروضين للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير التقارير الصحفية بأن ثنائي الفريق الكتالوني يماطلان بشكل كبير حتي الآن من أجل تمديد عقودهم مع برشلونة، مما جعل إدارة النادي تغضب من تصرفاتهم.

موعد مباراة برشلونة المقبلة



سيكون الفريق الكتالوني على موعد قوي ومثير مع ضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق المباراة بين البلوجرانا والروخي بلانكوس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.