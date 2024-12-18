الهيئة العامة للرعاية الصحية: نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية عبر المجمعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك 5 مجمعات طبية متطورة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل — مجمع "الشفاء الطبي" ببورسعيد و"الإسماعيلية الطبي" بالإسماعيلية و"السويس الطبي" بالسويس و"الفيروز الطبي" بجنوب سيناء و"الأقصر الطبي الدولي" بالأقصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 9 مليون و620 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المجمعات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن بجودة عالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمعاتنا الطبية تواصل التميز بحصولها على اعتمادات دولية وقومية مرموقة أبرزها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لجودة الرعاية الصحية واعتماد مجمعي الشفاء الطبي والإسماعيلية الطبي ومركزي الكُلى والرمد بمجمع الأقصر الدولي من (GAHAR) المعترف به من الإسكوا العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المجمعات الطبية تقدم أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية متكاملة مدعومة بأفضل الكوادر الصحية وأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة وبإجمالي تكلفة إنشائية أو تطويرية وتجهيزات طبية وغير طبية تتجاوز 7 مليارات جنيه حتى الآن

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المجمعات الطبية تضم 155 غرفة وجناح فندقي قيد التشغيل وجارٍ العمل على تشغيلها بالكامل لتوفير خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة في إطار خطة الهيئة لتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المجمعات الطبية نموذج للابتكار الطبي والرعاية الصحية الشاملة بمعايير عالمية وتواصل الريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية عبر المجمعات الطبية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية المتكامل ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع "الشفاء الطبي" بمحافظة بورسعيد، "الإسماعيلية الطبي" بمحافظة الإسماعيلية، "السويس الطبي" بمحافظة السويس، "الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء، و"الأقصر الطبي الدولي" بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن هذه المجمعات تمثل نموذجًا مبتكرًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 9 ملايين و620 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال هذه المجمعات الطبية، بما في ذلك خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، زراعة الكلى، زراعة القرنية، الجراحات العامة، الجراحات التخصصية، المناظير، علاج الأورام، الحروق والتجميل، الأشعة، المعامل، الصيدليات، بنوك الدم، وغيرها الكثير، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بجودة عالمية تضاهي أفضل النظم الصحية عالميًا.

وأكد الدكتور السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل التميز بحصولها على اعتمادات دولية وقومية مرموقة، أبرزها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لجودة الرعاية الصحية، واعتماد مجمعي الشفاء الطبي والإسماعيلية الطبي ومركزي الكُلى والرمد بمجمع الأقصر الدولي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، ما يعكس مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذه المجمعات.

وأوضح، أن المجمعات الطبية تقدم أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية متكاملة، وأنها تضم أفضل الكوادر الصحية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية أو التطويرية وتجهيزات المجمعات الطبية وغير الطبية تجاوزت 7 مليارات جنيه حتى الآن، مما يعكس حجم الاستثمار في تحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المجمعات الطبية تضم 155 غرفة وجناحًا فندقيًا قيد التشغيل، وجارٍ العمل على تشغيلها بالكامل لتوفير خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة، في إطار خطة الهيئة لتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وتعزيز قدرة النظام الصحي في مصر على تلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الرعاية.

وتابع الدكتور السبكي: أن المجمعات الطبية تمثل نموذجًا للابتكار الطبي والرعاية الصحية الشاملة بمعايير عالمية، وتواصل الريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، مع التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمع.