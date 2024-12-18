زيادة المعاشات أول يناير 2025 لهذه الفئات.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - انتهت الجهات المعنية ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

على جانب أخر تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تنص المادة 95 على أن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.