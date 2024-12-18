الرياضة

نادي مفاجأة يفجرها: كنا قريبين من ضم مصطفى شوبير ووالده رحب بذلك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك ، أن النادي كان قريب من التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ما يقرب من عامين.

كواليس اتفاق البنك الأهلي مع مصطفى شوبير

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" كنا قريبين من التعاقد مع مصطفى شوبير، في وقت من الأوقات قبل أن يلعب مع الأهلي".

وتابع:" الاعب رحب وكان يريد أن يلعب خاصة وأنه كان لا يشارك في المباريات مع الأهلي، وكنا نتابعه في المباريات التي يشارك فيها مع فريق الشباب".

وواصل:" أحمد شوبير، رحب بانتقال نجله إلى البنك الأهلي، في حالة موافقة الأهلي، وكان الحديث عن استعارة اللاعب ولكن النادي رفض وتمسك باستمراره".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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