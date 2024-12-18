نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مفاجأة يفجرها: كنا قريبين من ضم مصطفى شوبير ووالده رحب بذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي كان قريب من التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ما يقرب من عامين.

كواليس اتفاق البنك الأهلي مع مصطفى شوبير

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كنا قريبين من التعاقد مع مصطفى شوبير، في وقت من الأوقات قبل أن يلعب مع الأهلي".

وتابع:" الاعب رحب وكان يريد أن يلعب خاصة وأنه كان لا يشارك في المباريات مع الأهلي، وكنا نتابعه في المباريات التي يشارك فيها مع فريق الشباب".

وواصل:" أحمد شوبير، رحب بانتقال نجله إلى البنك الأهلي، في حالة موافقة الأهلي، وكان الحديث عن استعارة اللاعب ولكن النادي رفض وتمسك باستمراره".