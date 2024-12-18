معجزة ربانية !!.. الفلاحين تكشف عن نبات سحري يؤخر الشيخوخة وعلاج فعال للتجاعيد هتفضل في سن العشرين | هتجيبه لو بمليون جنيه

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رياض - احمد صلاح - شجرة الليتشي تعتبر من المحاصيل الواعدة حيث تنمو بسرعة وتبدأ في الإنتاج بعد ثلاث سنوات، لكنها تحتاج إلى مناخ دافئ وتربة حامضية وهو ما يمثل تحدي في مصر بسبب الظروف المناخية والتربة القلوية السائدة، رغم فوائدها الاقتصادية الكبيرة فإن قلة انتشار زراعتها تعود أيضا إلى نقص الخبرة الزراعية المطلوبة لذا، تبقى زراعة الليتشي محدودة في البلاد رغم ارتفاع أسعار ثمارها.

شجرة الليتشي مرتفعة الثمن