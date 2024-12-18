نصائح صباحية للقضاء على الكسل

قد يعاني بعض الأشخاص من زيادة الشعور بالكسل فور الاستيقاظ من النوم مما يؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير وعادة ما يتطلب ذلك اتباع بعض النصائح للحد من هذا الشعور وزيادة نشاط الجسم.

نصائح للقضاء على الكسل أثناء الصباح

هناك العديد من النصائح التي يجب الحرص على اتباعها أثناء الصباح للقضاء على الكسل الذي يشعر به بعض الأشخاص من بينها:

- الحرص على شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون وبالتالي تنشيط الجسم وتحسين عملية الهضم ومن ثم تطهير الجسم من السموم بشكل كبير.

- ممارسة بعض التمارين الخفيفة بما في ذلك تمارين الإطالة واليوجا وبالتالي يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التوتر وزيادة طاقة الجسم.

- يفضل التعرض لأشعة الشمس من خلال فتح النوافذ أو الخروج في الهواء مما يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم وتحسين الحالة المزاجية بشكل كبير.

- يجب الحرص على تناول وجبة إفطار صحية وذلك لزيادة طاقة الجسم اللازمة لبدء اليوم بنشاط كبير.

- لا يجب إطلاقًا استخدام الهاتف المحمول فور الاستيقاظ حيث يتسبب الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف في التأثير سلبًا على النوم وكذلك النشاط باقي اليوم.

- يمكن الاستماع إلى الموسيقى حيث أنها تساهم بشكل كبير في تحسين الحركة والنشاط خلال اليوم.

- يفضل الحصول على قيلولة خلال اليوم خاصة في حالة الشعور بالتعب الشديد حيث يفضل أن لا تتجاوز القيلولة مدة 20 دقيقة للحصول على النشاط الذي يحتاجه الجسم.

- يجب الانتباه جيدًا لكتابة المهام التي يرغب الشخص بانجازها خلال اليوم حيث يساعد ذلك على زيادة النشاط والشعور بالإنجاز والتركيز وزيادة الدافع.