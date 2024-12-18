بعد الجدل الذي أثاره وضعه الصحي، الإعلامي مدحت شلبي يكشف تفاصيل حالته الصحية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - عانى الإعلامي مدحت شلبي من وعكة صحية شديدة أجبرته على البقاء في المنزل خلال الفترة الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية التي أبعدته عن تقديم برنامجه لفترة طويلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أوضح مدحت شلبي تفاصيل حالته الصحية قائلاً: “الحمد لله، كنت أعاني من حالة تُعرف بارتجاع المريء، ووفقاً للإحصائيات، فإن 40% من المصريين مصابون بها”.

وأشار مدحت إلى أن هذه الوعكة أثرت بشكل مباشر على حبال صوته، حيث نصحه الطبيب بعدم إجهاد صوته لمدة أسبوع كامل، مما دفعه للاعتذار عن تقديم البرنامج في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يعود لاستئناف عمله الأسبوع المقبل.

كما تحدث مدحت شلبي عن إصابته بارتجاع المريء خلال حلقة برنامجه في 7 ديسمبر/كانون الأول، موضحاً أسباب إصابته بهذا المرض، حيث قال: “أصابني ارتجاع المريء، وهو شائع بين المصريين، وأسبابه تعود إلى بعض العادات الخاطئة مثل تناول الأطعمة الدسمة، النوم بعد الأكل، والتدخين”.

يُعتبر مرض ارتجاع المريء حالة شائعة تحدث نتيجة لعودة حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، مما يسبب شعوراً بألم حارق خلف عظمة الصدر.