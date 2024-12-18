انت الأن تتابع خبر عيالك هيطلبوه ليل ونهار!!.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحوم ولا فراخ بطريقة اقتصادية للسندوتشات أحلي من المحلات 100مره.. هتفتحي مصنع في البيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللانشون هو نوع من اللحوم المعالجة الشهيرة التي تستخدم عادةً في السندويشات أو كوجبة خفيفة سريعة يتميز اللانشون بنكهته المميزة وقوامه الناعم، وهو محبب لدى الكثيرين، خاصة الأطفال تحضير اللانشون في المنزل يعد خيارا صحيا وآمنا مقارنة باللانشون المصنع تجاريا، حيث يمكنك التحكم في المكونات وإضافة النكهات المفضلة يتكون عادة من مزيج من اللحم أو الدجاج المفروم مع التوابل والبيض والدقيق، ويمكن إضافة مكعبات الزيتون أو التوابل لتعزيز المذاق صنع اللانشون منزليا يضمن طعاما خاليا من المواد الحافظة والمواد الصناعية، مما يجعله خيارا مثاليا للعائلات التي تبحث عن بدائل غذائية صحية.

طريقة عمل اللانشون في المنزل:

المكونات:

1/2 كيلو من صدور الدجاج أو اللحم المفروم (اختياري)

3 بيضات

1/2 كوب من الدقيق

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

4 فصوص من الثوم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

مكعبات من الزيتون الأخضر أو الأسود (اختياري)

خطوات التحضير:

تحضير المكونات:

في خلاط كهربائي، اخلط صدور الدجاج أو اللحم المفروم مع البيض والثوم حتى تصبح المكونات ناعمة وممزوجة جيدا.

إضافة المكونات الجافة:

أضف الدقيق، الزيت، الفلفل الأسود، البابريكا، الملح، وجوزة الطيب إلى الخليط، واخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

إضافة الزيتون (اختياري):

إذا كنت تفضل إضافة الزيتون، يمكنك إضافة مكعبات صغيرة من الزيتون إلى الخليط، وخلطها يدويا حتى تتوزع بالتساوي.

تشكيل اللانشون:

ضع الخليط على ورق بلاستيكي شفاف (ورق تغليف الطعام)، ولفه بإحكام على شكل أسطوانة.

تأكد من لفه جيدا وتثبيته بإحكام من الأطراف لضمان الحفاظ على الشكل.

طهي اللانشون:

قم بلف الأسطوانة المغلفة مرة أخرى في ورق ألومنيوم (ورق قصدير) لزيادة الحماية.

ضع الأسطوانة في قدر كبير به ماء مغلي، واتركه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج اللانشون تماما.

التبريد:

بعد الطهي، أخرج اللانشون من الماء واتركه ليبرد تماما قبل فتح الغلاف.

ضع اللانشون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك جيدا.

التقديم: