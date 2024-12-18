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رياض - احمد صلاح - لعشاق القرفة أحلى كيك طبقات بالقرفة، لكل عشاق القرفة، كيك القرفة من أسهل أنواع الكيك في تحضيرها، بالإضافة إلى ذلك جميع مكوناتها متوفرة في كل مطبخ

لعشاق القرفة أحلى كيك طبقات بالقرفة

المكونات

2 كوب طحين.

5 بيضات.

2 كوب من سكر.

فانيليا.

1¼ كوب حليب.

1¼ كوب حليب مكثف غير محلي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلث كوب من القرفة الناعمة المطحونة.

لتزين الوجهه

سكر بودر.

شرائح فراولة.

طريقة التحضير

في البداية يتم مزج السكر مع البيض، تدريجيًا يضاف 1 بيضة، حتى تنتهي كمية البيض.

بعد ذلك يتم سكب الفانيليا، ويفضل أن تكون سائلة.

بعدها يتم إضافة الطحين بالتدريج، بالإضافة إلى ذلك البيكنج بودر.

ثم، نضيف الحليب، أيضا الحليب المكثف ونستمر في الخفق، حتى الحصول على قوام متوسط السمك.

في صينية فرن مبطنة بالدقيق والسمنة، وورق الزبدة، يتم صب 3/4 الخليط، وترك باقي الخليط على جنب.

يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك قومي بإخراج الكيك وتركها حتى تبرد، ثم قطعيها إلى شرائح مدورة.

قومي بصف طبقات كيك القرفة فوق بعضها مع الفصل بين كل طبقة والطبقة الأخرى برشة من القرفة، وكمية من خليط الكيك المتبقي.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل طبقات الكيك.

ضعيها في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق، ثم شغلي الشواية حتى تأخذ لون.

في النهاية، قومي برش كمية من السكر البودرة أو شرائح الفراولة الطازجة، وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح كيك طبقات القرفة

استخدام دقيق خاص بالحلويات.