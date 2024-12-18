انت الأن تتابع خبر ألذ من المطاعم الإيطالية.. طريقة إعداد مكرونة النجرسكو بالفراخ بقوام جوسي والطعم حكاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مكرونة النجرسكو بالفراخ هي من أحد أشهر أنواع المكرونات التي تقدم في دولة إيطاليا، وهذه الوصفة غنية عن التعريف، خاصة وأنها تكون بمذاق ولا أروع وتصلح جدا إلى أن يتم تجهيزها في فصل الشتاء لأنها يمكن أن تساعد من يقوم بتناولها على الشعور بالدفء، وعلى الرغم من أن تكلفة شرائها مرتفعة إلا أن تجهيزها في البيت سوف يكون بمكونات اقتصادية، تابعونا لمزيد من التفاصيل حول المكونات وطريقة التحضير.

مكونات مكرونة النجرسكو بالفراخ

إليكم مجموعة من العناصر تشكل المكونات الأساسية لتجهيز مكرونة النجرسكو في بالفراخ في البيت بسهوله وجاءت كالتالي:

مقدار كيس وزن كيلو من الإسباجيتي.

عدد بصلة واحدة مفرومة.

مقدار ½ كيلو شرائح فراخ

مقدار كيلو لبن.

عدد 5 ملاعق من الدقيق.

عدد 2 مكعب زبدة.

مقدار كوب جبن موتزاريلا وشيدر.

ملح وفلفل.

طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بالفراخ

اليكم الخطوات الواجب إتباعها من أجل تجهيز مكرونة النجرسكو بالفراخ كالتالي: