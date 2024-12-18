انت الأن تتابع خبر ألذ من المطاعم الإيطالية.. طريقة إعداد مكرونة النجرسكو بالفراخ بقوام جوسي والطعم حكاية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مكرونة النجرسكو بالفراخ هي من أحد أشهر أنواع المكرونات التي تقدم في دولة إيطاليا، وهذه الوصفة غنية عن التعريف، خاصة وأنها تكون بمذاق ولا أروع وتصلح جدا إلى أن يتم تجهيزها في فصل الشتاء لأنها يمكن أن تساعد من يقوم بتناولها على الشعور بالدفء، وعلى الرغم من أن تكلفة شرائها مرتفعة إلا أن تجهيزها في البيت سوف يكون بمكونات اقتصادية، تابعونا لمزيد من التفاصيل حول المكونات وطريقة التحضير.
مكونات مكرونة النجرسكو بالفراخ
إليكم مجموعة من العناصر تشكل المكونات الأساسية لتجهيز مكرونة النجرسكو في بالفراخ في البيت بسهوله وجاءت كالتالي:
- مقدار كيس وزن كيلو من الإسباجيتي.
- عدد بصلة واحدة مفرومة.
- مقدار ½ كيلو شرائح فراخ
- مقدار كيلو لبن.
- عدد 5 ملاعق من الدقيق.
- عدد 2 مكعب زبدة.
- مقدار كوب جبن موتزاريلا وشيدر.
- ملح وفلفل.
طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بالفراخ
اليكم الخطوات الواجب إتباعها من أجل تجهيز مكرونة النجرسكو بالفراخ كالتالي:
- أولا يتم العمل على إحضار المعكرونة ويتم سلقها بالطريقة المعتادة بوضعها في الماء المغلي، ومعها القليل من الملح حتى تنضج ومن ثم يتم تصفيتها وتترك جانبا.
- ثانيا يتم العمل على إحضار طاسة وتضع فيها مقدار ملعقة الزبدة وبعد أن يتم إذابتها يتم وضع البصل مع التقليب لمدة دقيقة حتى يذبل، ومن ثم توضع شرائح الدجاج والملح والفلفل والتوابل وقطع الفلفل الألوان.
- ثالثا يتم العمل على تشويح الدجاج جيدا لمدة 10 دقائق بعد ذلك يتم رفع الطاسة من على النار.
- رابعا يتم العمل على تحضير البشاميل من خلال إحضار وعاء يوضع فيه مكعب من الزبدة، ويرفع على النار وبعد ذلك يوضع الدقيق ويتم تحميره في الزبدة، بعدها نقوم بإضافة اللبن ونقلب جيدا للحصول على قوام البشاميل الكريمي.
- خامسا يتم إحضار صينية توضع فيها طبقة من المعكرونة وبعد ذلك طبقة من قطع الدجاج، ومن ثم طبقة أخرى من المكرونة بعدها يتم توزيع البشاميل والجبن المبشور.
- أخيرا يتم ادخال الصينية للفرن المسخن مسبقاً حتى 20 دقيقة لاكتمال النضج وحتى تذوب الجبنة على وجه المكرونة وبعدها تقدم بالهناء والشفاء.