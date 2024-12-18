معلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مبارياته القادمة أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات مرحلة الربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

معلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 18 من سبتمبر الجاري.

وتلعب المباراة علي ملعب ساينت ماري، بتحكيم سيمون هوبر.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، بتعليق محمد علي.