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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي، برسالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لجماهير الأحمر عقب الخسارة من باتشوكا المكسيكي.

كريم رمزي يُشيد برسالة كولر: الأفضل والأذكى وكان يمكنه إلقاء اللوم على لاعبيه

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: رسالة مارسيل كولر لجماهير الأهلي، هي واحدة من أفضل وأذكى وأجمل التي وضعها أي مسئول عن الكرة في العالم وليس في مصر فقط، سواء كإداري أو لاعب أو مدرب.

وتابع كريم رمزي: حديث كولر موزون جيدا وفيه روح جيدة ولا توجد به غلطة، وفيه حب واعتزاز بجانب الاعتذار، والرسالة تضمنت حزنا على الماضي وحماس للمستقبل، وهي كلمات ذكية جدا

وأضاف كريم رمزي: الأسهل بالنسبة لأي لاعب أن يتنصل من مسئوليته ويرمي اللوم على اللاعبين، لكن كولر مدرب مسئول ومحترم ويحافظ على لاعبيه.

وأكمل رمزي: لو أنا مكان إدارة الأهلي، كنت سأعمل على تمديد عقد كولر لمدة موسمين أو ربما إلى حين اعتزاله التدريب لأنه مدرب كبير، وحتى لو البعض في حالة غضب حاليًا، فسواء رحل أو استمر سيعلم الجميع قيمته.

واختتم كريم رمزي تصريحاته: كولر قدم مباراة مميزة أمام باتشوكا لكن حتى لو قولنا إنه أخطأ في اللقاء، فالمدربين الكبار أمثال جوارديولا وكلوب كثيرًا ما يخطئون في بعض المباريات، وهو حال كل المدربين.

