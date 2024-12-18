العالم اليوم - سوريا.. قتيلان بهجوم لداعش جنوبي الرقة

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. قتيلان بهجوم لداعش جنوبي الرقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأُصيب اثنان، مساء الثلاثاء، جراء استهداف عناصر من خلايا داعش لنقطة تفتيش تابعة لهم جنوب مدينة الرقة، شمالي سوريا.

وذكرت قوى الأمن في بيان لها: "في عمل إرهابي جبان، قام 4 أفراد من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي يستقلون دراجات ناريّة، الساعة 6 مساءً الثلاثاء 17 ديسمبر، باستهداف حاجز الجامعة في منطقة الكسرات جنوب مدينة الرقة".

وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء قواتنا، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين الذين كانوا يمرون بالقرب من الحاجز".