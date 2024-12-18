العالم اليوم - الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ عملية اغتيال كيريلوف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، الثلاثاء.

وأفادت هيئة التحقيق الروسية، الأربعاء، بتوقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، الثلاثاء، في موسكو في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

وقالت الهيئة في بيان إن "مواطنا من أوزبكستان من مواليد عام 1995 أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف".

وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه فيه أكد أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته".