صورة منى فاروق على أجهزة التنفس تُقلق جمهورها.. ما علاقة حقن التخسيس؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة المصرية منى فاروق قلق جمهورها ومحبيها بعد دخولها في غيبوبة مفاجئة عقب عودتها من رحلة بالطائرة. وقد سبق ذلك تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب استخدامها لحقن التخسيس، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية. هذا المقال يسلط الضوء على تفاصيل حالتها الصحية ومشاركتها الفنية في مسلسل “غموض”.

نشر حساب الفنانة منى فاروق عبر خاصية “ستوري” على موقع انستجرام صورة لها وهي موصولة بأجهزة التنفس، مع طلب الدعاء لها بالشفاء العاجل. وقد جاء هذا التطور المؤسف بعد أيام قليلة من كشفها عن معاناتها من مشاكل صحية خطيرة نتيجة استخدامها لحقن التخسيس، والتي تسببت لها في شلل في المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

وكانت منى فاروق قد حذرت متابعيها في وقت سابق من خطورة استخدام هذه الحقن، وذلك بعد تجربتها الشخصية المؤلمة. حيث كشفت عن معاناتها من توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، وتهيج في القولون، وإمساك، وجرثومة في المعدة، والتهاب ونزيف بسبب شرخ، وكل ذلك نتيجة لاستخدام حقن التخسيس.

على الصعيد الفني، تشارك منى فاروق في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “غموض”. المسلسل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، ويضم نخبة من الفنانين منهم وفاء عامر، نهال عنبر، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، المطرب ايساف، محمود فارس، والفنانة شمس، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم. من المقرر استئناف تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يتمنى فريق عمل مسلسل “غموض” وجميع محبي الفنانة منى فاروق الشفاء العاجل لها وأن تعود إلى صحتها في أقرب وقت، لتستأنف نشاطها الفني وتعود إلى جمهورها