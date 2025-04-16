وصفات سناك صحية للأطفال… لن يرفضوها أبدًا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:53 مساءً - يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن وجبات خفيفة صحية يمكن للأطفال تناولها في أي وقت دون أن يرفضوها. الوجبات الخفيفة أو السناكات تعد جزءًا هامًا من نظام الطفل الغذائي، فهي تساعد على تلبية احتياجاتهم من الطاقة والفيتامينات بين الوجبات الرئيسية. في هذا المقال، سنقدم لك بعض الأفكار اللذيذة والمغذية التي يحبها الأطفال والتي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل.

سناكات مغذية وسهلة التحضير للأطفال

الأفكار التالية تعتمد على مكونات صحية وطبيعية تضمن توفير عناصر غذائية مهمة مثل البروتين، الألياف، والفيتامينات، كما أنها مصممة لتناسب أذواق الأطفال المختلفة.

1. كرات الشوفان والموز

المكونات: كوب من الشوفان ملعقة صغيرة من عسل النحل (اختياري للأطفال فوق سنة) ربع كوب من زبدة الفول السوداني الطبيعية

طريقة التحضير: اهرسي الموز جيدًا في وعاء. أضيفي الشوفان، زبدة الفول السوداني، والعسل وامزجي المكونات حتى تتجانس. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.



2. شرائح الخضروات مع حمص الطحينة

تعد الخضروات الطازجة من أهم الخيارات السريعة والمفيدة للأطفال، بحيث توفر لهم الفيتامينات والمعادن الضرورية.

اختر شرائح من الجزر، الخيار، الفلفل الأحمر، والكرفس.

قدمها مع صوص الحمص المصنوع من الحمص، طحينة، عصير ليمون، ثوم وملح أبيض.

هذه الوجبة سهلة المضغ وغنية بالبروتين والألياف.

3. زبادى بالفواكه والمكسرات

كمية من الزبادي الطبيعي أو اليوناني.

قطع من الفواكه الموسمية المفضلة (توت، تفاح، موز).

رشة من المكسرات المفرومة مثل اللوز أو الجوز.

املأ كوب الزبادي بالفواكه والمكسرات، ولا تضيف سكرًا حتى تحتفظ بطابعه الصحي.

نصائح لجعل السناكات أكثر جاذبية للأطفال

استخدم ألوان متنوعة وطبيعية في إعداد السناكات تجذب انتباه الطفل.

شارك الطفل في تحضير السناكات ليشعر بالمتعة والمسؤولية.

اختر أطباقًا وأدوات تقديم ملونة ومناسبة لحجم أيديهم.

تجنب الإكثار من المكونات الصناعية أو السكرية للحفاظ على الصحة.

بتطبيق هذه الوصفات والنصائح، لن تجد صعوبة في تقديم وجبات خفيفة صحية تلاقي استحسان أطفالك وتحافظ على صحتهم في الوقت نفسه.